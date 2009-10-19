В Украине официально стартовала президентская избирательная кампания

Сегодня в Украине официально начинается кампания по выборам Президента Украины.

В соответствии с Календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины, обнародованного Центральной избирательной комиссией, первый день срока избирательного процесса – 19 октября 2009 года .

Выдвижение кандидатов на пост Президента Украины начнется 20 октября и завершится 6 ноября 2009 года . В соответствии с Календарным планом, выдвигать кандидатов имеют право политические партии, избирательные блоки политических партий, граждане Украины путем самовыдвижения.

Кандидаты в Президенты должны подать документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию до 9 ноября включительно.

На протяжении пяти дней со дня принятия документов ЦИК должен принять решение о регистрации кандидата в Президенты или об отказе в регистрации. После этого в трехдневный срок после регистрации кандидат должен получить официальное удостоверение кандидата на пост Президента, а также решение о его регистрации должно быть обнародовано в газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур’єр".

Регистрация кандидатов будет продолжаться до 13 ноября включительно.

До 18 ноября ЦИК должен обнародовать в газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур’єр" список зарегистрированных кандидатов на пост Президента.

Проведение предвыборной агитации "за" или "против" кандидата начинается на следующий день после его регистрации и продолжается до 24.00 последней пятницы перед днем выборов – 15 января 2010 года.

17 января 2010 года голосование по избранию Президента будет продолжаться с 8.00 до 20.00.

Рассмотрение обращений, поступивших в участковую избирательную комиссию (УИК) в день выборов, осуществляется безотлагательно по окончании голосования.

Подсчет голосов избирателей на избирательном участке начинается после окончания рассмотрения обращений, поступивших в УИК.

До 27 января 2010 года должны быть установлены результаты голосования в день выборов Президента Украины исоставлен соответствующий протокол.

После установления результатов выборов председатель на заседании Центральной избирательной комиссии официально объявляет результаты выборов.

Не позже чем на третий день после подписания протокола результаты выборов публикуются в газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур’єр".

Не позже чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов новоизбранный Президент Украины должен вступить в должность.

Как известно, в соответствии с Законом “О выборах Президента Украины”, избранным в день выборов Президентом Украины считается кандидат, получивший на выборах больше половины голосов избирателей (50% + 1 голос), принявших участие в голосовании. Об избрании Президента Центральная избирательная комиссия оформляет протокол.

Если в избирательный бюллетень для голосования в день выборов были включены больше двух кандидатов на пост Президента Украины, и по результатам голосования ни один кандидат не набрал больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, ЦИК принимает решение о проведении повторного голосования, о чем отмечается в протоколе об итогах голосования в день выборов Президента Украины.