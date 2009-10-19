В Украине без света остаются 87 населенных пунктов

В двух областях Украины из-за ненастья без света остаются 87 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, во Львовской области – 81 населенный пункт, в Ивано-Франковской – 6.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня бригады ОАО «Львовоблэнерго» возобновили энергоснабжение 681 населенного пункта Львовской области, восстановлена электросвязь с 285 населенными пунктами (остались 60).