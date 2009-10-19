Анонс на 19 октября

12-30 - После встречи премьер-министра Украини Юлии Тимошенко з первым вице-президентом и Генеральным секретарем Международного паралимпийского комитета Мигелем Сагаррой состоится торжественная церемония вручения висшей награды Международного паралимпийского комитета - Паралимпийского ордена – президенту Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерию Сушкевичу. (КМУ, ул.Грушевского, 12, 6 подъезд, 8 этаж, Зал заседаний правительственных комитетов).

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин з двухдневным визитом посетит Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, где во время круглого стола выступит с речью на тему: «Значение выборов Президента Украины».

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11-00 - Состоится согласительный совет ВРУ (ул. Грушевского, 18/2, к. 11).

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10-00 - Пресс-конференция на тему: “Развитие архитектурной отрасли с помощью программных продуктов GRAPHISOFT. ARCHICAD 13 - революция в общем BIM-моделировании”. (“Украинские новости”, ул.Эспланадная, 20). Телефон: 494-3165, e-mail: centre@ukranews.com.

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11-00 - В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Как отправить Кабмин в отставку?». Участники: директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев; директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала; политический аналитик МЦПИ Иван Пресняков (ул.Стритенская, 2/8).