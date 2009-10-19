Кириленко: Меня тревожит, что армия обезглавлена

Лидер Гражданского движения „За Украину!” Вячеслав КИРИЛЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО как можно скорее внести в парламент кандидатуру на должность министра обороны Украины. Об этом народный депутат заявил в эфире “5-го канала”.

„Меня тревожит, что не вносится кандидатура министра обороны и нет руководителя Генштаба Вооруженных Сил Украины. Армия, в сущности, обезглавлена. Почему те, от кого зависит принятие этого решения, медлят, мне не понятно”, - сказал он, отметив, что если бы была внесена кандидатура на должность министра обороны „из специалистов, из военных, из патриотов, из профессионалов”, она была бы проголосована.

В.КИРИЛЕНКО также отметил необходимость увеличения финансирования Вооруженных Сил Украины. „Армия уже сейчас имеет нулевое финансирование, и при этом тенденция в бюджете 2010 года на углубление этого кризиса. От минимума предлагается дать только половину”, - подчеркнул депутат.

"Я лично премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО сообщил, что не будет ни одного нашего голоса, пока не будет увеличен бюджет Министерства обороны и всего блока национальной безопасности", - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе один из самых авторитетных аналитических центров Польши - Центр Восточных исследований – опубликовал доклад, в котором отмечается, что украинская армия до 2013 года может потерять боеспособность в связи с недофинансированием.

Аналитики отмечают, что программа реформирования ВСУ предусматривала финансирование на уровне 2% ВВП, начиная с 2005 года, а в действительности оно было уменьшено с 1,3 до 0,99% ВВП. «Поддерживание такого тренда в ближайшие 2-3 года приведет к потере боеспособности украинской армии», - подчеркивают эксперты.

Авторы доклада допускают, что именно в связи с отказом согласиться на последующее уменьшение финансирования армии в начале октября подал в отставку руководитель Генштаба ВСУ Сергей КИРИЧЕНКО.

Аналитики также назвали прецедентной ситуацию, когда государство оказалось без начальника Генштаба и министра обороны, которого депутаты отправили в отставку еще в июне этого года, а нового не назначили.