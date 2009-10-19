Ющенко издал Указ об обеспечении честных выборов Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал указ в обеспечение проведения в Украине честных президентских выборов.

Текст указа “Об обеспечении реализации конституционных избирательных прав граждан Украины, прозрачности и открытости избирательного процесса на очередных выборах Президента Украины” от 16 октября обнародован сегодня на официальном сайте главы государства.

В.ЮЩЕНКО поручил центральным органам исполнительной власти, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям, органам местного самоуправления (в части осуществления делегированных им полномочий органов исполнительной власти), их должностным и служебным лицам в соответствии с определенными Конституцией и законами Украины полномочиями с целью создания надлежащих условий для проведения 17 января 2010 года демократических, свободных и прозрачных очередных выборов Президента Украины обеспечивать:

– недопущение во время подготовки и проведения выборов любого незаконного вмешательства в избирательный процесс, проявлений административного давления, предвзятого отношения к кандидатам на пост Президента, к политическим партиям, избирательным блокам политических партий, которые выдвинули кандидатов на пост Президента Украины (дальше – партии (блоки) – субъекты избирательного процесса), использования должностными и служебными лицами органов исполнительной власти служебного положения, служебных помещений, транспорта, средств связи для поддержки отдельных кандидатов на пост Президента Украины, партий (блоков) – субъектов избирательного процесса, их уполномоченных представителей, доверенных лиц, официальных наблюдателей;

– создание в порядке, определенном законом Украины «О выборах Президента Украины», надлежащих условий для осуществления избирательными комиссиями их полномочий, в частности, путем обеспечения при участии органов местного самоуправления избирательных комиссий необходимыми помещениями в соответствии с определенными нормативами, транспортными средствами, средствами связи, оборудованием, инвентарем, оргтехникой согласно нормам, перечнем и требованиями, установленными Центральной избирательной комиссией, обеспечение охраны помещений избирательных комиссий, избирательных бюллетеней и другой избирательной документации;

– одинаковые условия для работы средств массовой информации с целью объективного освещения в установленном порядке хода избирательного процесса, предоставления органами исполнительной власти, их должностными и служебными лицами в пределах своих полномочий представителям средств массовой информации необходимых сведений о подготовке и проведении выборов;

– создание надлежащих условий для реализации гражданами избирательных прав, свободного волеизъявления во время голосования, в том числе гражданами с ограниченными возможностями к передвижению и гражданам с дефектами зрения, обеспечив им, в частности, беспрепятственный доступ к помещениям избирательных комиссий и помещениям для голосования, к информации по предвыборной агитации, в том числе путем адаптации соответствующих телепрограмм к нуждам таких людей (использование сурдопереводов, титрования и т. п.);

- предпринять предусмотренные законом «О выборах Президента Украины» меры для обеспечения уточнения предварительных списков избирателей, в частности, путем своевременного представления органам ведения Государственного реестра избирателей определенных законом сведений;

- обеспечить отведение мест и оборудования в определенный законом «О выборах Президента Украины» срок стендов, досок объявлений в людных местах для размещения материалов предвыборной агитации, не допускать размещения печатных предвыборных агитационных материалов, политической рекламы и сообщений о ходе избирательного процесса на памятниках архитектуры, а также в местах, где они препятствуют безопасности дорожного движения.

Министерство финансов Президент обязал обеспечить финансирование в определенные законом сроки и в полном объеме расходов из государственного бюджета на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины.

Вместе с Главным контрольно-ревизионным управлением Украины и ЦИК Минфин должен установить контроль за правильным и целевым использованием средств госбюджета, которые выделяются на подготовку и проведение очередных выборов Президента.

Министерство иностранных дел вместе с ЦИК должно принять необходимые меры для обеспечения участия официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций для ведения наблюдения за ходом избирательного процесса, содействовать осуществлению ими их полномочий.

Министерство юстиции Украины, Министерство образования и науки Украины, Министерство культуры и туризма Украины, Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины, Совет министров Крыма, областные, Киевская и Севастопольская горгосадминистрации вместе с ЦИК в пределах определенных полномочий должны обеспечить содействие общественным организациям, уставная деятельность которых связана с вопросами избирательного процесса и наблюдения за ним, в реализации мероприятий, направленных на осуществление общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан и мониторинга хода избирательного процесса во время проведения очередных выборов Президента Украины; а также предусмотреть и обеспечить проведение информационных мероприятий по вопросам применения избирательного законодательства и повышения политической культуры граждан, ознакомление граждан с порядком голосования на выборах.

Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины, Совету министров Крыма, областным, Киевской и Севастопольской горгосадминистрациям Президент поручил в пределах определенных полномочий предпринять меры по обеспечению надлежащего общественного порядка и безопасности на протяжении избирательного процесса, в том числе в день голосования и дни установления результатов выборов.