Чистые покупки долгосрочных ЦБ США иностранными инвесторами в августе составили $32.9 млрд.

США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами в августе 2009 года составили $32.9 млрд. Чистые покупки иностранных ценных бумаг американскими инвесторами в августе 2009 года составили всего $4.3 млрд.

Комментарий: Специфика американского доллара. В начале США его массово печатает и скупает товар по всему миру, а потом уже ценные бумаги США скупают продавцы товара американцам. Вечный кругооборот денег и ценных бумаг.