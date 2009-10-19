Ставнийчук: Президент и премьер не обязаны идти в предвыборный отпуск

Высокопоставленные должностные лица, которые баллотируются на пост Президента Украины, не обязаны идти в отпуск на время избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в ЦИК и Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК.

Она напомнила, что существует решение Конституционного Суда, согласно которому предвыборный отпуск для кандидатов в Президенты, в том числе и занимающих высшие государственные должности, является необязательным.

В то же время М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что кандидаты должны четко разделять свою должностную деятельность и деятельность как кандидата в Президенты.

«Понятно, что тем, кто будет баллотироваться на выборах Президента, во время избирательной кампании необходимо четко отделять свою должностную, служебную, государственную деятельность от тех форм, которые предусмотрены как форма предвыборной агитации», - сказала она.