Суд: Распоряжение КГГА о повышении коммунальных тарифов незаконно

Шевченковский районный суд Киева сегодня утром огласил постановление по делу по иску депутата Киевского городского совета Виталия КЛИЧКО к Киевской горгосадминистрации, которым признал незаконными апрельские распоряжения КГГА о введении с 1 июня повышенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, суд своим постановлением признал неправомерными действия КГГА во время принятия распоряжений за подписью и.о. председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО от 29 апреля 2009 года №516, 518, 520.

В Блоке Кличко отмечают, что суд признал указанные распоряжения незаконными и недействительными с момента их принятия.

“Несмотря на то, что решение по состоянию на сегодняшний день не вступило в законную силу, поскольку есть время для представления апелляции, указанная формулировка в постановлении дает право говорить о том, что незаконно оплаченные средства киевлян на протяжении июня - августа 2009 года будут пересчитаны и возвращены. Или в качестве наличности, или зачтены как переплата на следующие месяцы”, - отмечают представители Блока Кличко и призывают жителей столицы платить по старым тарифам.

“Образец заявления на перерасчет в ближайшее время каждый сможет получить в наших депутатских приемных», - заявили в Блоке Кличко.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2009 года в Киеве вступили новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и квартплату. Повышение состоялось в соответствии с распоряжениями Киевской городской госадминистрации о новых тарифах на ЖКУ для населения, бюджетных учреждений и других потребителей от 29 апреля за №№ 516, 517, 518, 519 и 520.

17 июля Кабинет министров приостановил действие распоряжений КГГА №№516, 518, 520 от 29 апреля 2009 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Комментируя это решение правительства, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал действия правительства незаконными.

12 августа Окружной административный суд Киева запретил КГГА повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в столице.

21 августа Министерство юстиции как представитель интересов Кабинета министров заявило, что намерено обратиться в Генеральную прокуратуру относительно неисполнения должностными лицами Киевской городской государственной администрации постановления суда о запрещении введения новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

31 августа власти Киева подписали новые распоряжения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, согласно которым в августе-сентябре оплата возрастет не на 100% (по сравнению с периодом до 1 июня этого года), а на 95%.

Как отмечается в документах, решение принято во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 17 июля, с учетом постановления Окружного административного суда г. Киева от 12 июля, и с целью недопущения остановки предприятий, которые производят и предоставляют жилищно-коммунальные услуги, и поэтапного приведения тарифов к экономически обоснованным расходам, определенным заключением столичной Государственной инспекции по контролю за ценами.

13 октября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на брифинге заявил, что подписал распоряжение о снижении тарифов на ЖКУ до уровня, который существовал до 1 июня с.г. Вместе с тем он сказал, что сниженные тарифы будут на горячую воду, отопление и отвод воды, и что снижение не касается квартплаты. По информации мэра, «облегченные» тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут действовать с 1 ноября 2009 г. по 10 мая 2010 г. Он сказал, что перерасчетов населению по оплаченным платежкам с новыми тарифами в июне-июле не будут производить.