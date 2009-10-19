Канада: в годовом исчислении базовый индекс потребительских цен составил 1,5%
12:23, 19 октября 2009Разное
0
Канада. Индекс цен потребителей в сентябре 2009 года остался неизменным, при этом базовый индекс потребительских цен (не учитывает сезонные колебания) вырос на 0,3% по сравнению с августом этого года. В годовом исчислении базовый индекс потребительских цен составил 1,5%.
Комментарий: небольшой рост цен всегда воспринимается положительно и населением и бизнесом. Классический пример, какая должна быть инфляция в стране.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter