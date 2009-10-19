Италия: индекс потребительских цен в годовом исчислении составил 0,4%
12:28, 19 октября 2009Разное
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Италия. Индекс потребительских цен в сентябре 2009 года упал на 0.2% по сравнению с августом, при этом гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,7%, что соответствует в годовом исчислении 0,4%.
Комментарий: эффект дефляции в Италии, еще не полностью устранен, но потребление явно растет в стране и это уже показывает, что кризис покинул страну.
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