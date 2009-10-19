ЕС: сальдо торгового баланса в августе 2009 г. составило минус 4 млрд.евро

12:30, 19 октября 2009
Разное
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ЕС.  Сальдо торгового баланса в августе 2009 года в странах ЕС составило минус 4 млрд. евро, но в целом  сначала года это сальдо фиксирует плюс 5,2 млрд. евро.  В августе 2008 года сальдо торгового баланса составило минус 40 млрд. евро. 

Комментарий: кризис очень хорошо встряхнул экономику ЕС, заставил их вспомнить, что надо не только покупать, но и продавать.

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