ЕС: сальдо торгового баланса в августе 2009 г. составило минус 4 млрд.евро

ЕС. Сальдо торгового баланса в августе 2009 года в странах ЕС составило минус 4 млрд. евро, но в целом сначала года это сальдо фиксирует плюс 5,2 млрд. евро. В августе 2008 года сальдо торгового баланса составило минус 40 млрд. евро.

Комментарий: кризис очень хорошо встряхнул экономику ЕС, заставил их вспомнить, что надо не только покупать, но и продавать.