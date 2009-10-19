ЕС: сальдо торгового баланса в августе 2009 г. составило минус 4 млрд.евро
12:30, 19 октября 2009Разное
0
ЕС. Сальдо торгового баланса в августе 2009 года в странах ЕС составило минус 4 млрд. евро, но в целом сначала года это сальдо фиксирует плюс 5,2 млрд. евро. В августе 2008 года сальдо торгового баланса составило минус 40 млрд. евро.
Комментарий: кризис очень хорошо встряхнул экономику ЕС, заставил их вспомнить, что надо не только покупать, но и продавать.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter