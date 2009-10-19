Украина: в сентябре-09 промпроизводство упало на 18,4% против сентября-08

Украина. В сентябре 2009 года промышленное производство сократилось на 18,4% по сравнению с сентябрем 2008 года. При этом в сентябре 2009 года промышленное производство увеличилось на 1,9% по сравнению с августом 2009 года.

Комментарий: очень, очень медленно восстанавливается украинская экономика. Очень уже экстремальные условия работы украинской экономики в условиях кризиса, чтобы быстро восстановиться.