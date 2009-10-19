Чистые убытки Bank of America в ІІІ квартале 2009 г. составили $1 млрд.

США. Чистые убытки американского банка Bank of America по итогам третьего квартала 2009 года составили $1 млрд. ($0,26 на акцию) против прибыли в $1,18 млрд. ($0,15 на акцию), полученной за аналогичный период 2008г.

Комментарий: не все американские банки оказались удачливыми, поэтому есть и проигравшие. Во многом кризис покажет, у какого банка менеджмент оказался реально эффективным.