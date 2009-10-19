Чистые убытки Bank of America в ІІІ квартале 2009 г. составили $1 млрд.

12:40, 19 октября 2009
Разное
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США. Чистые убытки американского банка Bank of America по итогам третьего  квартала 2009 года  составили $1 млрд. ($0,26 на акцию) против прибыли в $1,18 млрд. ($0,15 на акцию), полученной за аналогичный период 2008г.

Комментарий:  не все американские банки оказались удачливыми, поэтому есть и проигравшие. Во многом кризис покажет, у какого банка менеджмент оказался реально эффективным.

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