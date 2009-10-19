General Electric в ІІІ кв. 2009 г. сократил чистую прибыль на 44% - до 2,5 млрд долл.

США. Чистая прибыль General Electric в третьем квартале 2009 г. сократилась на 44% - до 2,5 млрд долл. по сравнению с 4,47 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. При этом объем продаж компании за третий квартал 2009 г. снизился на 20% - до 37,8 млрд долл. против 47,23 млрд долл. годом ранее

Комментарий: высокие технологии явно оказались наиболее уязвимые в условиях кризиса. Продовольственные и сырьевые компании явно обыгрывают технологичные компании на текущем этапе.