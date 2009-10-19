Дефицит федерального бюджета США сентябрь-09/сентябрь-08 составил рекордные $1,42 трлн.

США. Дефицит федерального бюджета США по итогам 2009 (сентябрь 2008-сентябрь 2009 гг.) финансового года составил рекордные $1,42 трлн. По итогам 2008 года дефицит федерального бюджета составил $455 млрд.

Комментарий: если бы это была какая-либо другая страна, чем США, то при таком дефиците бюджета, она бы уже была полным банкротом. А США живет и мало, того пытается играть руководящую роль в мировой экономике. Ибо в отличии от Украины, дефицит бюджета США финансируется за счет других стран мира, которые пользуются долларами США.