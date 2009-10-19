Терехин: Дело вокруг «Артека» - это мерзкая провокация

Народный депутат от БЮТ Сергей ТЕРЕХИН настаивает на необходимости отмены депутатской неприкосновенности, и сегодня будет давать свидетельские показания по делу вокруг «Артеку».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета.

Как известно, его фамилия фигурировала среди фамилий народных депутатов, которые якобы имели причастность к развращению детей в Международном детском центре «Артек».

С.ТЕРЕХИН отметил то, что парламент должен разобраться с «этой мерзкой провокацией», и заявил о необходимости завтра одним из первых вопросов рассмотреть в Верховной Раде законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Также С.ТЕРЕХИН считает необходимым заслушать в парламенте представителя Министерства внутренних дел или Генеральной прокуратуры, но не получать “на детских проблемах политические достижения”.

Он выразил удовлетворение по поводу того, что в пятницу, после обращения к генеральному прокурору по поводу того, что его фамилия звучит в связи с ситуацией вокруг «Артека», к нему ни разу не обратились представители правоохранительных органов.

С.ТЕРЕХИН отметил: «Слава Богу, что после этого обращения сегодня в 14.00 я буду давать информацию, связанную с этим делом, которую я знаю, следователю». Он отметил, что его свидетельские показания дадут возможность понять «глубину того маразма, провокативности, которые мы сейчас выгребаем».

Он также поддерживает необходимость создания временной специальной комиссии, а также отмечает необходимость скорейшего рассмотрения парламентом законопроекта народного депутата от Партии регионов Владимира СИВКОВИЧА о принудительной химической кастрации педофилов. Он также настаивает на необходимости усиления уголовной ответственности вплоть до пожизненного заключения «для вот таких товарищей».

В то же время С.ТЕРЕХИН отмечает необходимость усиления ответственности за предоставление «заведомо неправдивых свидетельских показаний и информацию о совершении преступления». «Потому что, с одной стороны, человек будет пожизненно сидеть кастрированный, а с другой стороны, те, которые дают неправдивые свидетельские показания или неправдиво затевают уголовное дело, будут наказаны лишь на шесть месяцев», - объяснил он.

По словам депутата, в такой ситуации те, кто неправдиво свидетельствуют, должны нести ответственность по той статье, по которой обвиняется человек, в отношении которого даны неправдивые показания.