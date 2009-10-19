Чистый убыток Sony Ericsson в ІІІ кв. 2009 г. составил 164 млн. евро

13:00, 19 октября 2009
Разное
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Япония. Чистый убыток одного из крупнейших в мире производителей сотовых телефонов - японско-шведской Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson), совместного предприятия Sony Corp. и Ericsson AB, в третьем  квартале 2009 г. составил 164 млн евро, против  убытком в размере 25 млн евро, полученными годом ранее.

Комментарий:  рынок мобильных телефонов переживает не лучшее времена. Во многом сказываются последствия «мобильного бума», когда все росло в геометрической прогрессии.  Но бум уже завершился и теперь доходи достаются все труднее.

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