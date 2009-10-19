Чистый убыток Sony Ericsson в ІІІ кв. 2009 г. составил 164 млн. евро

Япония. Чистый убыток одного из крупнейших в мире производителей сотовых телефонов - японско-шведской Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson), совместного предприятия Sony Corp. и Ericsson AB, в третьем квартале 2009 г. составил 164 млн евро, против убытком в размере 25 млн евро, полученными годом ранее.

Комментарий: рынок мобильных телефонов переживает не лучшее времена. Во многом сказываются последствия «мобильного бума», когда все росло в геометрической прогрессии. Но бум уже завершился и теперь доходи достаются все труднее.