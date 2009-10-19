Внешнеторговый оборот России в январе-августе 2009 г. составил 277 млрд. долл.

Россия. Внешнеторговый оборот России с основными торговыми партнерами за январь-август 2009 года составил 277 млрд. долл., что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе внешнеторговый оборот с основными партнерами из стран дальнего зарубежья сократился на 44,8% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составил 236 млрд 235 млн долл. (в том числе на страны Евросоюза пришлось 139 млрд. 545 млн. долл.).

Внешнеторговый оборот с основными торговыми партнерами из государств - участников СНГ в январе-августе с.г. составил 40 млрд 776 млн долл., что на 46,2% ниже показателя за аналогичный период 2008г.

Комментарий: российскую экономику во многом спасает сырьевой характер экспорта и большая доля в экспорте нефти и природного газа. Без нефти и газа экспортировать России было бы практически нечего. Падение было бы значительно сильнее.