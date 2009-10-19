СП: до регистрации кандидатов нужно отказаться от агитации

В Секретариате Президента Украины убеждены, что до официальной регистрации кандидатов в президенты все потенциальные участники выборов должны отказаться от избирательной агитации, в том числе от бигбордов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Центральной избирательной комиссии и Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК.

Комментируя по просьбе журналистов то, что сегодня, несмотря на старт избирательной кампании, установлено достаточно много агитационных бигбордов и т. п., М.СТАВНИЙЧУК заметила, что с сегодняшнего дня это вопрос контроля Центральной избирательной комиссии.

«Безусловно, правовую оценку этим действиям, кроме ние (ЦИК - УНИАН), никто не может дать», - сказала она.

В то же время М.СТАВНИЙЧУК убеждена, что с сегодняшнего дня вся реклама должна быть снята, пока люди, в поддержку которых она будет заказана, не будут зарегистрированы кандидатами в президенты.