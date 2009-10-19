СП: решение КС по закону о выборах Президента появится сегодня

В Секретариате Президента Украины прогнозируют, что решение Конституционного Суда по закону о президентских выборах появится или сегодня, или завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Центральной избирательной комиссии и Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК.

Она считает, что Конституционный Суд, как и Венецианская комиссия, поддержит правовую позицию главы государства Виктора ЮЩЕНКО о неконституционности отдельных положений Закона о выборах Президента.

При этом М.СТАВНИЙЧУК призвала парламент не скрывать реальные выводы Венецианской комиссии, а рассмотреть изменения к закону, учитывая замечания авторитетного международного института.

«Сегодня есть все основания и возможности для внесения изменений в закон», - сказала она, сообщив, что 15 октября в Секретариат Президента поступило официальное заключение Венецианской комиссии, которое уже передано в Верховную Раду.

«Необходимо вносить изменения, не нужно вносить хаос в избирательную кампанию», - сказала представитель Президента.

По убеждению М.СТАВНИЙЧУК, при достижении политического компромисса такие изменения внести вполне реально в ближайшее время.

Кроме того, она напомнила, что сегодня Президент издал указ об обеспечении честных и прозрачных выборов. «Президент Украины как гарант Конституции не может оставаться в стороне обеспечения прав и свобод граждан», - сказала М.СТАВНИЙЧУК, объясняя причину появления соответствующего указа.

Также она подчеркнула, что для В.ЮЩЕНКО важнейшим является обеспечение сохранения демократических преобразований в Украине.

Она напомнила, что в указе В.ЮЩЕНКО дает целый ряд поручений представителям органов центральной исполнительной и местной власти, а также органам местного самоуправления об обеспечения демократических выборов.