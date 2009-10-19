ГЛАВНОЕ на 19 октября (день)

Хроника дня *** Главные события первой половины дня: сегодня официально началась президентская избирательная кампания; завтра Рада будет рассматривать отмену неприкосновенности депутатов; с 1 октября пенсионные выплаты увеличились на 600 млн. грн.; в Венгрии опять забастовали железнодорожники

Политика: Сегодня официально началась президентская избирательная кампания

Сегодня в Украине официально начинается кампания по выборам Президента Украины.

В соответствии с Календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины, обнародованного Центральной избирательной комиссией, первый день срока избирательного процесса – 19 октября 2009 года.

Выдвижение кандидатов на пост Президента Украины начнется 20 октября и завершится 6 ноября 2009 года. В соответствии с Календарным планом, выдвигать кандидатов имеют право политические партии, избирательные блоки политических партий, граждане Украины путем самовыдвижения.

Кандидаты в Президенты должны подать документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию до 9 ноября включительно.

На протяжении пяти дней со дня принятия документов ЦИК должен принять решение о регистрации кандидата в Президенты или об отказе в регистрации. После этого в трехдневный срок после регистрации кандидат должен получить официальное удостоверение кандидата на пост Президента, а также решение о его регистрации должно быть обнародовано в газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур’єр".

Регистрация кандидатов будет продолжаться до 13 ноября включительно.

До 18 ноября ЦИК должен обнародовать в газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур’єр" список зарегистрированных кандидатов на пост Президента.

Проведение предвыборной агитации "за" или "против" кандидата начинается на следующий день после его регистрации и продолжается до 24.00 последней пятницы перед днем выборов – 15 января 2010 года.

17 января 2010 года голосование по избранию Президента будет продолжаться с 8.00 до 20.00.

Рассмотрение обращений, поступивших в участковую избирательную комиссию (УИК) в день выборов, осуществляется безотлагательно по окончании голосования.

Подсчет голосов избирателей на избирательном участке начинается после окончания рассмотрения обращений, поступивших в УИК.

До 27 января 2010 года должны быть установлены результаты голосования в день выборов Президента Украины и составлен соответствующий протокол.

После установления результатов выборов председатель на заседании Центральной избирательной комиссии официально объявляет результаты выборов.

Не позже чем на третий день после подписания протокола результаты выборов публикуются в газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур’єр".

Не позже чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов новоизбранный Президент Украины должен вступить в должность.

Как известно, в соответствии с Законом “О выборах Президента Украины”, избранным в день выборов Президентом Украины считается кандидат, получивший на выборах больше половины голосов избирателей (50% + 1 голос), принявших участие в голосовании. Об избрании Президента Центральная избирательная комиссия оформляет протокол.

Если в избирательный бюллетень для голосования в день выборов были включены больше двух кандидатов на пост Президента Украины, и по результатам голосования ни один кандидат не набрал больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, ЦИК принимает решение о проведении повторного голосования, о чем отмечается в протоколе об итогах голосования в день выборов Президента Украины.

КС на днях обнародует решение по закону о президентских выборах

В Секретариате Президента Украины прогнозируют, что решение Конституционного Суда по закону о президентских выборах появится или сегодня, или завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Центральной избирательной комиссии и Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК.

Она считает, что Конституционный Суд, как и Венецианская комиссия, поддержит правовую позицию главы государства Виктора ЮЩЕНКО о неконституционности отдельных положений Закона о выборах Президента.

При этом М.СТАВНИЙЧУК призвала парламент не скрывать реальные выводы Венецианской комиссии, а рассмотреть изменения к закону, учитывая замечания авторитетного международного института.

«Сегодня есть все основания и возможности для внесения изменений в закон», - сказала она, сообщив, что 15 октября в Секретариат Президента поступило официальное заключение Венецианской комиссии, которое уже передано в Верховную Раду.

«Необходимо вносить изменения, не нужно вносить хаос в избирательную кампанию», - сказала представитель Президента.

По убеждению М.СТАВНИЙЧУК, при достижении политического компромисса такие изменения внести вполне реально в ближайшее время.

Кроме того, она напомнила, что сегодня Президент издал указ об обеспечении честных и прозрачных выборов. «Президент Украины как гарант Конституции не может оставаться в стороне обеспечения прав и свобод граждан», - сказала М.СТАВНИЙЧУК, объясняя причину появления соответствующего указа.

Также она подчеркнула, что для В.ЮЩЕНКО важнейшим является обеспечение сохранения демократических преобразований в Украине.

Она напомнила, что в указе В.ЮЩЕНКО дает целый ряд поручений представителям органов центральной исполнительной и местной власти, а также органам местного самоуправления об обеспечения демократических выборов.

БЮТ отозвал свои требования по назначению министров. Завтра Рада будет рассматривать отмену неприкосновенности депутатов

Фракция Блока Юлии Тимошенко отзывает свои требования по рассмотрению парламентом кадровых вопросов на этой пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета сообщил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, чтобы снять всякие инсинуации, которые могут возникнуть, БЮТ отзывает свои требования по кадровым вопросам, которые планировалось рассмотреть в четверг, 22 октября.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о назначении членов правительства.

В соответствии с проектом, на должности вице-премьер-министров предлагается назначить Михаила ЗГУРОВСКОГО, который в настоящее время является ректором Киевского политехнического института, и Юрия ЛЮБОНЕНКО – городского головы Кривого Рога. На должность министра финансов заявлен Федор ЯРОШЕНКО, министра транспорта и связи - Тариэл ВАСАДЗЕ и на должность министра юстиции - Виктор ШЕМЧУК.

Во вторник, 20 октября, Верховная Рада рассмотрит вопрос отмены депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Согласительного совета.

Первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, который председательствовал на заседании Согласительного совета, подводя итоги обсуждению, предложил завтра рассмотреть данный вопрос.

При этом, по его мнению, стоит рассмотреть все варианты законопроектов на эту тематику, которые были ранее внесены народными депутатами разных фракций.

Также во вторник депутаты планируют заслушать информацию генерального прокурора, министра внутренних дел и Уполномоченного ВР по правам человека относительно состояния расследования инцидента в «Артеке».

А.ЛАВРИНОВИЧ заметил, что на данный монет в парламенте еще не зарегистрирован ни один проект постановления о создании парламентской временной следственной комиссии по данному вопросу.

По словам первого вице-спикера, когда эти проекты будут зарегистрированы и если завтра в сессионном зале будет консенсус по данному вопросу, то появится возможность рассмотреть его на заседании.

ТЭК: «Газ Украины» заключил договоры с половиной предприятий ТКЭ

ДК «Газ Украины» заключила договоры по снабжению природным газом в отопительном сезоне 2009-2010 гг. с более чем 500 предприятиями коммунальной теплоэнергетики (всего в Украине более 1 тыс. ТКЭ - УНИАН), которые обеспечили стопроцентные расчеты с компанией за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона (с 01.10.08 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что задолженность предприятий ТКЭ перед компанией за потребленный с 01.10.08 г. природный газ составляет свыше 2,66 млрд. грн., а уровень оплаты – 70%. Кроме того, свыше 700 млн. грн. составляет газовый долг за 2008-2009 гг. АЭК «Киевэнерго» (уровень оплаты – 63%).

Наибольшими должниками перед ДК "Газ Украины" за газ, потребленный с 01.10.08 г., остаются предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской областей, а также г. Киева.

Компания отмечает, что низкий уровень расчетов предприятий ТКЭ-должников делает невозможным заключение ними договоров по закупке в необходимых объемах природного газа.

Отмечается также низкий процент заключения договоров на снабжение природным газом в новом отопительном сезоне у предприятий ТКЭ Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Одесской, Житомирской обл., а также г. Севастополь.

ДК «Газ Украины» требует от предприятий ТКЭ срочно погасить задолженность за природный газ. Полные расчеты за газ являются непременным условием заключения договоров компании с предприятиями ТКЭ на поставки им природного газа на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг., выделения необходимых плановых объемов газа.

Крупнооптовые цены на бензин за неделю увеличились на 4,8% С 12 по 19 октября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 3,6-5,6% (в среднем на 4,8%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 12 по 19 октября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – увеличились на 3,6% или на 300 грн./тонна - до 8 570 грн./тонна

Бензин А-92 – увеличились на 5,1% или на 410 грн./тонна - до 8 450 грн./тонна

Бензин А-95 – увеличились на 5,6% или на 460 грн./тонна - до 8 640 грн./тонна

Дизельное топливо – увеличились на 4,8% или на 310 грн./тонна - до 6 710 грн./тонна

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

Туркмения запретит "Газпрому" зарабатывать на реэкспорте газа

Туркмения запретит России реэкспорт туркменского газа в Европу. Это условие может быть прописано в новых контрактах "Туркменгаза" и "Газпрома", которые стороны начнут обсуждать после 20 октября, пишет газета "Ведомости". Таким образом, Ашхабад добивается продажи газа по европейской цене.

Среднеазиатский газ по документам "Газпрома" сейчас поставляется на экспорт, поскольку концерн не платит с него экспортную пошлину (до 30 процентов от цены газа), хотя физически этот газ потребляется в России. В случае, если "Туркменгаз" запретит российскому концерну реэкспорт топлива, то туркменский газ будет продаваться в России, а российский пойдет на экспорт, но уже с уплатой пошлин, что сократит валютную выручку "Газпрома", минимум, на 2 миллиарда долларов.

Газета "Время новостей" отмечает, что такое правило полностью лишит "Газпром" смысла продолжать закупки туркменского топлива.

"Газпром" также прописывает в контрактах запрет на реэкспорт газа, пытаясь не допустить перепродажи своего топлива. С 2001 года, после запроса из Европейской Комиссии, концерн убрал запрет на реэкспорт из европейских контрактов, оставив это правило только в СНГ.

Президенты России и Туркмении еще в сентябре договорились о возобновлении поставок в Россию туркменского газа, однако Москва и Ашхабад пока не договорились по цене и объемам поставок.

Как напоминает Лента.ру, поставки туркменского газа в Россию были прерваны в апреле 2009 года, после взрыва на участке газопровода САЦ-4 в ночь с 8 на 9 апреля. Туркмения возложила ответственность за взрыв на "Газпром", который якобы без уведомления резко сократил объемы отбираемого газа. Российский монополист отверг эти обвинения, однако поставки так и не были восстановлены. Сколько именно топлива намерен закупить российский концерн в 2009 году, пока неизвестно, однако уже с 2010 года поставки туркменского газа в Россию могут вырасти до 30 миллиардов кубометров в год.

До 2009 года "Газпром" закупал ежегодно для реэкспорта на Украину и в Европу до 50 миллиардов кубометров газа в Туркмении, что составляет две трети от всей добычи в стране.

Социальная политика: С 1 октября пенсионные выплаты увеличились на 600 млн. грн.

С 1 октября 2009 г. объем пенсионных выплат в связи с повышением минимальной заработной платы увеличился почти на 600 млн. грн. – до 13,9 млрд. грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства труда и социальной политики, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, данное повышение пенсии предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 11 марта 2009 г. №198 „Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан”.

В сообщении отмечается, что завершается выплата пенсий за октябрь. Так, по состоянию на 16 октября выплата пенсий профинансирована в сумме 10,4 млрд. грн., то есть на 75%.

Средний размер пенсии по Украине на 1 октября составил 946 грн. Размер минимальной пенсионной выплаты для неработающих пенсионеров составил 572,4 грн.

В пресс-службе Минтруда отметили, что выплата пенсий проводится в соответствии с утвержденными графиками выплаты пенсий.

Как сообщал УНИАН, постановлением правительства от 11 марта 2009 г. №198 „Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан” предусмотрена выплата надбавок к пенсиям в связи с повышением минимальной заработной платы.

Транспорт: Движение поездов в Венгрии практически остановлено Железнодорожное сообщение между Будапештом и Веной парализовано в связи с забастовкой венгерских железнодорожников, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление государственной железнодорожной компании MAV.

Венгерские железнодорожники объявили о начале в понедельник бессрочной забастовки в знак протеста против запланированного сокращения государственного финансирования, которое должно привести к увольнению части рабочих.

В ночь на понедельник, после полуночи, железнодорожное сообщение было практически прекращено по всей стране. Утром ситуация несколько улучшилась, однако полное восстановление железнодорожного сообщения, по данным MAV, возможно только во второй половине дня понедельника.

Агентство отмечает, что ситуация с забастовкой уже вышла за пределы Венгрии - в связи с тем, что пассажиры не могут попасть из Вены в Будапешт, австрийские власти уже отправили по данному маршруту несколько автобусов. В воскресенье глава Независимого профсоюза железнодорожных работников (VDSzSz) Иштван Гашко сообщил, что причиной забастовки является запланированная правительством реорганизация железнодорожных перевозок и увольнений сотрудников.

Проект государственного бюджета Венгрии на 2010 год предполагает сокращение финансирования государственной железнодорожной компании MAV на 40 миллиардов форинтов (150 миллионов евро). Глава профсоюза заявлял, что, по его мнению, в забастовке примут участие не менее 80% работников венгерских железных дорог.

Предыдущая забастовка, начавшаяся по инициативе профсоюза железнодорожников Венгрии VDSzSz 14 декабря 2008 года парализовала движение поездов внутри страны на две недели. Грузовые и пассажирские поезда не могли пересечь границу Украины и Венгрии. Российская железнодорожная компания "РЖД" объявляла ранее о приостановке продажи билетов на беспересадочные пассажирские вагоны, следующие до станций Венгерских железных дорог или транзитом через территорию Венгрии, из-за забастовки железнодорожников в стране. Тогда профессиональная ассоциация требовала увеличения размеров оплаты труда сотрудников.

Происшествия: В Украине без света остаются 87 населенных пунктов

В двух областях Украины из-за ненастья без света остаются 87 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, во Львовской области – 81 населенный пункт, в Ивано-Франковской – 6.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня бригады ОАО «Львовоблэнерго» возобновили энергоснабжение 681 населенного пункта Львовской области, восстановлена электросвязь с 285 населенными пунктами (остались 60).