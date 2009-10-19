Ульянченко: съезд «Нашей Украина» пройдет где-то 3-8 ноября

Политсовет «Нашей Украины» решил перенести дату 8-го съезда партии на период с 3 по 8 ноября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, по словам председателя политсовета партии Веры УЛЬЯНЧЕНКО, также был обсужден ход проведения палаточной кампании в поддержку изменений в Конституцию.

По словам В.УЛЬЯНЧЕНКО: «Изменения в Конституцию вызвали в обществе очень большой интерес, люди активно выражают собственное мнение, в регионах нам даже не хватает материалов».

Она сообщила, что «только по линии партийной кампании мы на сегодня имеем свыше 200 тысяч заполненных анкет относительно ключевых изменений в Конституцию».

«Иногда предложения выходят за рамки опросного листа, и люди пишут на обороте целые письма, где излагают свои рассуждения относительно Основного Закона. Это то, что действительно поддерживают граждане, поэтому мы приняли решение еще больше активизировать кампанию по обсуждению Конституции», - подчеркнула председатель совета партии.

Также политсовет принял решение провести перерегистрацию членов Кировоградской областной организации партии.

Кроме того, принято решение об увеличении численности президиума политсовета партии до 28 человек и введение в состав президиума народных депутатов, председателей Львовской и Волынской областных организаций Владимира ВЯЗИВСКОГО и Владимира КАРПУКА.