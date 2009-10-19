РФ и ЕС согласовывают новый договор о стратегическом партнерстве

Россия и ЕС переходят к согласованию конкретных формулировок в подготовке нового соглашения о стратегическом партнерстве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам министерской встречи РФ-ЕС в Брюсселе. Об этом передает РИА Новости.

Срок действия предыдущего соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) - базового для взаимодействия России и ЕС - истек в конце 2007 года, оно было автоматически продлено. В начале октября в Брюсселе прошел очередной, шестой раунд переговоров по новому документу.

"Мы говорили и о подготовке нового соглашения о стратегическом партнерстве. Прошло уже шесть раундов переговоров, процесс развивается в конструктивном ключе. Переговорщики переходят к согласованию конкретных формулировок, и мы сегодня договорились всячески поощрять переговорщиков на поиск компромиссов и развязок, которые опирались бы на баланс интересов", - сказал Лавров.

По его словам, на встрече стороны также обсудили экономическое сотрудничество РФ и ЕС, инициативу России по заключению нового договора о евроатлантической безопасности, а также подготовку к предстоящему 18 ноября в Стокгольме саммиту Россия-ЕС.