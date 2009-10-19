СБУ: Процесс о растлении детей взят под контроль генпрокурора
Посторонних просят не комменировать
Служба безопасности Украины участвует в расследовании уголовного дела о растлении детей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Ялте руководитель Службы безопасности страны Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
В настоящее время работники спецслужбы выполняют все необходимые поручения Генеральной прокуратуры, касающиеся этого резонансного дела, также во время расследования используются технические возможности СБУ.
«Процесс жестко взят под контроль генпрокурора», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
При этом он призвал политиков и журналистов не делать заявлений и не комментировать это дело.
«Отвечать надо следователю в его кабинете, а не делать заявления, а потом их опровергать и на этом спекулировать», - сказал руководитель спецслужбы.
В.НАЛИВАЙЧЕНКО также выразил свое личное мнение как гражданина Украины и отца, о том, что детей и семью «нужно оставить в покое».
«Есть процессуальные нормы. Все желающие поговорить, пожалуйста, к следователю», - сказал он.