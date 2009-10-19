Порошенко осуществит визит в Россию

Министерство иностранных дел Украины подтверждает ранее распространенную в СМИ информацию о запланированном в ближайшее время визите министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве руководитель пресс-службы МИД Валерий ДЖИГУН.

По его словам, П.ПОРОШЕНКО в ходе визита в Российскую Федерацию планирует обсудить весь спектр вопросов двусторонних отношений.

Как сообщил руководитель пресс-службы МИД, целью визита станет активизация конструктивного диалога между двумя государствами, в частности, в области торгово-экономического сотрудничества.

В.ДЖИГУН также отметил, что во время встречи П.ПОРОШЕНКО с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ планируется обсудить проблемные вопросы в отношениях двух стран.

В то же время, на уточняющий вопрос руководитель пресс-службы МИД не ответил, состоятся ли в рамках визита встречи П.ПОРОШЕНКО с высшим руководством РФ, в частности, с Президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ.

По словам В.ДЖИГУНА, план визита еще уточняется соответствующими экспертами и рабочими группами внешнеполитических ведомств Украины и России.