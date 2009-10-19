Невыплата аграриям компенсации за удобрения привела к убыткам в АПК - Тигипко

Претендент на пост Президента Сергей ТИГИПКО считает, что отказ правительства выплачивать аграриям компенсации за закупку удобрений привела к убыткам в агропромышленном комплексе и химической отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя информацию Госкомстата о том, что за 9 месяцев 2009 года производство азотных удобрений в Украине уменьшилось на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Выпуск синтетического аммиака за этот же период сократился на 44,3%.

«Правительство лишило агросектор компенсаций за закупку удобрений до конца нынешнего года. И сразу же упало производство азотных удобрений. Одним решением нанесен ущерб сразу двум важнейшим отраслям», - заметил С.ТИГИПКО.

По его словам, стремительный рост цен на газ привел к повышению цен и на азотные удобрения. Это ударило по сельхозпроизводителям, производителям удобрений и всему населению, поскольку соответственно растут и цены на продовольствие.

«Нужна понятная, прозрачная система мероприятий, которая бы включала государственные субсидии для покупателей отечественных удобрений. На выходе мы получим химкомбинаты, которые работают и платят налоги, эффективное сельхозпроизводство и доступные цены на важнейшие продукты питания. Внутренний рынок способен востребовать весь объем азотных удобрений, которые производятся в Украине. Сельское хозяйство вернет вложенные в него ресурсы сторицей», – уверен С.ТИГИПКО.