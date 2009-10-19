КИУ: практически все потенциальные кандидаты продолжают агитацию

Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО заявляет, что практически ни один из потенциальных кандидатов президенты Украины, сегодня – в день старта избирательной кампании - не прекратил свою агитацию.

Об этом А.ЧЕРНЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Практически все, а я могу по фамилиям посчитать, кандидаты, которые вели агитацию, все до одного - ни один не прекратил”, - сказал он.

А.ЧЕРНЕНКО отметил, что в соответствии с законодательством, избирательную агитацию со дня старта кампании могут вести лишь зарегистрированные кандидаты.

“Фактически сегодня должна была отсутствовать любая политическая агитация как внешняя, так и в средствах массовой информации. Мы надеялись, что сегодня мы увидим наши улицы достаточно свободными от всех тех вещей, которые можно характеризовать как политическую рекламу”, - отметил А.ЧЕРНЕНКО.

Он сообщил, что представители КИУ утром провели оперативный мониторинг в большинстве регионов Украины. “Наши представители проехались по улицам, как областных центров, так и более малых городов, по трассам междугородным, увидели, что ни один сити-лайт, ни один бигборд, ни одна рекламная растяжка не была снята”, - сказал председатель правления КИУ.

По словам А.ЧЕРНЕНКО, КИУ готов получить комментарии избирательных штабов о рекламе типа: “Это не политическая реклама, а социальная, что это - реклама концерта, это - реклама книжки, это - реклама телефонной линии, а это - реклама “он” или “она”. Вообще реклама неизвестно чего...”.

Как сказал председатель правления КИУ. формально все видят рекламу концерта, но при этом видят символику и понимают, что это реклама кандидата в президенты.

По его словам, есть проблема с законодательством о рекламе, а именно - с терминологией: нет четкого разграничения между социальной, политической рекламой, предвыборной агитацией.

Кроме того, А.ЧЕРНЕНКО обратил внимание на то, что Центральная избирательная комиссия может применить санкции против кандидатов, которых на сегодня еще нет.

“Возможно, давайте пофантазируем, что когда их зарегистрируют, им вспомнят то, что когда-то они не сняли (рекламу). Кандидат скажет, что никакого отношения к этому не имеет, что выставили рекламисты – с ними и разбирайтесь”, - прокомментировал ситуацию А.ЧЕРНЕНКО.

При этом он выразил надежду, что ЦИК будет реагировать на все эти вещи. “По крайней мере, спросит с владельцев всех этих щитов, с рекламных компаний, на каком основании там размещаются вещи, которые можно трактовать как политическую агитацию”, - отметил руководитель КИУ.