Тигипко: созданию международного газотранспортного консорциума альтернативы нет

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что созданию международного газотранспортного консорциума альтернативы нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал, комментируя заявление руководства НАК «Нафтогаз Украины» о невозможности приватизации украинской ГТС. На днях председатель правления компании Олег ДУБИНА публично заявил, что создание международного газотранспортного консорциума возможно лишь под строительство новых трубопроводов.

«В нынешнем состоянии «Нафтогаз Украины» ценен только как кормушка для армии чиновников», - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, украинская газотранспортная система нуждается не так в расширении, как модернизации. «Самостоятельно содержать огромную газовую инфраструктуру «Нафтогаз» уже не имеет возможности. Речь идет даже не о модернизации, а о средствах хотя бы на текущие ремонты. Их в компании тоже нет», – отметил С.ТИГИПКО.

Кроме того, по его словам, плохое состояние труб и отсутствие приборов учета газа в хранилищах создают огромное поле для коррупционных деяний, и ежегодно на потери списывается несколько миллиардов кубометров топлива.

«Транспортировка газа – единственное стабильно прибыльное направление бизнеса НАКа. Без него компания обречена на немедленное банкротство. Но Украина не может позволить себе загубить газотранспортную инфраструктуру в угоду желаниям политиков снимать коррупционные сливки с «Нафтогаза», – считает С.Тигипко. – Серьезной альтернативы приватизации трубы сейчас нет. Таким путем уже пошли многие европейские государства».