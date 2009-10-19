Яценюк назвал 4 условия для снятия моратория на продажу с/х земель

Лидер Общественной инициативы «ФРОНТ ПЕРЕМЕН» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения может быть снят при выполнении четырех условий. Одним из них, по мнению политика, должно быть сохранение исключительного права на владение землей за украинскими гражданами. Об этом он сказал на народном вече в Оболонском районе Киева в воскресенье, 18 октября, сообщили УНИАН в пресс-службе "Фронта перемен".

Лидер «ФРОНТА ПЕРЕМЕН» подчеркнул, что в условиях, когда все национальные богатства были растянуты и разграблены, земля остается единственным и самым дорогим национальным капиталом. Поэтому, по его мнению, нужно определить жесткие условия для снятия моратория на продажу земли.

«Первое – украинской землей могут владеть только украинские граждане», - подчеркнул он. Если этого не сделать, считает политик, через несколько сот лет от Украины могут остаться только границы и флаг, «будем ходить по чужой земле».

Вторым условием для снятия моратория .ЯЦЕНЮК назвал сохранение целевого использования земли. «Если написано, что это земля сельскохозяйственного назначения, она должна засеиваться, она должна «работать», - объяснил он. При этом, считает политик, государство должно помочь собственнику организовать процесс, если тот не в состоянии самостоятельно обработать землю.

Третьим условием, при котором можно снять мораторий на продажу земли, лидер «ФРОНТА ПЕРЕМЕН» считает ограничение количества земли в одних руках. Если не закрепить такое положение, может случиться так, что несколько семей будут владеть всей землей в Украине. «Важно, чтобы не было концентрации земли в одних руках. Таким образом, лендлордов не будет», - пояснил он.

А.ЯЦЕНЮК считает крайне важным закрепить за государством все операции, связанные с продажей-покупкой земли. «Государство обязано создать так называемого земельного агента: только государству ты можешь продать землю и только у государства ты можешь выкупить землю. Тогда нет спекуляций», - сказал политик.