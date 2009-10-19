ЦИК утвердила порядок закупки услуг для подготовки к выборам

Центральная избирательная комиссия утвердила порядок закупки услуг и товаров для подготовки к проведению выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании ЦИК.

В частности, в соответствии с решением ЦИК, тендерные конкурсы будут проводиться при закупке товаров и услуг стоимостью свыше 500 тыс. грн.

В соответствии с порядком, услуги средств массовой информации, услуги по изготовлению избирательных бюллетеней, а также по обеспечению работы информационно-аналитической системы выборов будут закупаться у одного участника.

Заместитель председателя Центризбиркома Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ уточнила, что изготовлением избирательных бюллетеней будет заниматься полиграфический комбинат «Украина».