ЦИК утвердила порядок закупки услуг для подготовки к выборам
При сумме свыше 500 тыс. грн.
Центральная избирательная комиссия утвердила порядок закупки услуг и товаров для подготовки к проведению выборов Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании ЦИК.
В частности, в соответствии с решением ЦИК, тендерные конкурсы будут проводиться при закупке товаров и услуг стоимостью свыше 500 тыс. грн.
В соответствии с порядком, услуги средств массовой информации, услуги по изготовлению избирательных бюллетеней, а также по обеспечению работы информационно-аналитической системы выборов будут закупаться у одного участника.
Заместитель председателя Центризбиркома Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ уточнила, что изготовлением избирательных бюллетеней будет заниматься полиграфический комбинат «Украина».