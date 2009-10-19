Тигипко: нужно создать земельный банк

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что в государстве нужно создать земельный банк, через который осуществлялись бы все операции по купле-продаже земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал журналистам на пресс-конференции в Чернигове, комментируя ситуацию в земельной сфере в Украине.

«Нужно государственное учреждение, которое бы контролировало операции купли-продажи земли. Я считаю, им мог бы стать земельный банк», - сказал С.ТИГИПКО.

Он выразил уверенность, что со временем Украина придет к полноценному рынку земли сельскохозяйственного назначения с правом продажи. С.ТИГИПКО считает, что в этом контексте чрезвычайно важным является установление ограничения площади сельскохозяйственной земли, которую можно продавать в одни руки. По его словам, такие рамки существуют во многих странах и их следует ввести и в Украине. «Нигде нет неограниченных возможностей относительно права на землю, государство должно защитить землю от монополии», - подчеркнул он.

Кроме того, С.ТИГИПКО высказался за необходимость создания государственного реестра земли, а также государственного органа, который бы владел информацией о земле и мог на месте, оперативно выдавать удостоверение, кому эта земля принадлежит. Он отметил, что сегодня в Киевской области чрезвычайно остро стоит вопрос двойной собственности – когда два человека имеют сертификаты на право собственности на один и тот же участок земли. «Я считаю, если такая практика будет распространяться, то скоро эти проблемы возникнут по всей Украине», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также убежден, что если начать исправлять недостатки уже сейчас, то через несколько лет можно было бы получить цивилизованные земельные отношения. «Я считаю, что со временем все это можно решить», - сказал С.ТИГИПКО.