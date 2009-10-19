Курс НБУ на 20.10.09

Официальный курс НБУ на 20.10.09100 USD США – 797.0000 (19 октября – 797.0000) 100 EUR – 1188.9646 (19 октября – 1185.0593) 10 RUR – 2.7150 (19 октября – 2.7175) Учетные курсы банковских металлов на 20.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84043.65 (19 октября-83505.68) 961 XAG 10 Серебро-1396.34 (19 октября-1379.61) 962XPT10Платина-107595.00(19 октября-106877.70) 964XPD10 Палладий-26221.30(19 октября-25902.50)

Официальный курс НБУ на 20.10.09 100 USD США – 797.0000 (19 октября – 797.0000) 100 EUR – 1188.9646 (19 октября – 1185.0593) 10 RUR – 2.7150 (19 октября – 2.7175) Учетные курсы банковских металлов на 20.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84043.65 (19 октября-83505.68) 961 XAG 10 Серебро-1396.34 (19 октября-1379.61) 962XPT10Платина-107595.00(19 октября-106877.70) 964XPD10 Палладий-26221.30(19 октября-25902.50)

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