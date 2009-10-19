Главное на 19 октября (вечер)

Новости ТЭК

Большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» согласились на предложенную компанией реструктуризацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, сегодня, 19 октября, в Лондоне состоялось собрание держателей еврооблигаций компании на сумму 500 млн. долл. В ходе встречи держатели ценных бумаг провели голосование по поводу запланированной НАК «Нафтогаз Украины» программы обмена внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.

По результатам голосования более чем 93% держателей еврооблигаций поддержали программу обмена. Также на собрании было принято чрезвычайное постановление. Расчетный день по новым облигациям планируется на четверг, 29 октября 2009 року.

НАК «Нафтогаз Украины» также отмечает прогресс в переговорах с инвесторами по двусторонним кредитам. Компания удовлетворена конструктивным характером переговоров.

ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-сентябре текущего года сократила транзит природного газа в страны Европы на 29,9%, или 27,7 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 64,9 млрд. куб. м.

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-сентябре 2009 года сократилась на 5,8%, или на 1,765 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 28,908 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в январе-сентябре т.г. составил 22,299 млн. тонн нефти, что на 9,0%, или на 2,215 млн. тонн меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Украина в январе-сентябре 2009 года сократила экспорт электроэнергиина 53,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 2 760,9 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Основной причиной сокращения поставок является отказ от импорта со стороны властей Молдовы, на которую в прошлом году приходилось более трети всего объема экспорта, пояснили в ведомстве. За девять месяцев т.г. Молдова в рамках параллельной работы энергосистем импортировала 4,9 млн. кВт/ч, тогда как за аналогичный период прошлого года 2,208 млрд. кВт/ч.

Экспорт электроэнергии из острова Бурштынской ТЭС в направлении Венгрии, Словакии и Румынии в январе-сентябре 2009 года, из-за спада потребления и цен на энергоносители в Европе, сократился на 33,7% – до 2,104 млрд. кВт/ч. Польша, из-за дороговизны украинской электроэнергии, за девять месяцев т.г. сократила импорт в 8,3 раза – до 73,6 млн. кВт/ч.

Между тем, поставки электроэнергии в Беларусь за четыре месяца составили 577,9 млн. кВт/ч.

Экспорт украинской электроэнергии в сентябре 2009 года сократился на 24,8% по сравнению с сентябрем 2008 года – до 557,8 млн. кВт/ч, при этом темпы падения экспорта электроэнергии в сентябре замедлились более чем вдвое по сравнению с августом, когда падение составило 59,5%.

Поставки электроэнергии из острова Бурштынской ТЭС в направлении Венгрии, Словакии и Румынии в прошлом месяце сократились на 18,4% – до 286,4 млн. кВт/ч.

Финансы

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по конституционности ряда положений некоторых законов Украины (о финансировании Национальным банком мероприятий по подготовке Украины к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, глава государства обратился в КС в отношении соответствия Основному Закону частей 1, 2 статьи 1, пункта 44 статьи 2, части 2 статьи 4, пункта 45 статьи 6, пункта 58 статьи 341, пункта 5, абзаца четвертого пункта 7 части 1, части 3 статьи 76 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 26 декабря 2008 года № 835-VI, части 3 статьи 5 Закона Украины «О Национальном банке Украины» от 20 мая 1999 года № 679-XIV, Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторых других законов Украины» от 21 августа 2009 года № 1608-VI.

В соответствии с Регламентом Конституционного Суда, представление передано на изучение в Секретариат суда.

Завтра в Секретариате Президента министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО примет участие в заседании Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве руководитель пресс-службы МИД Украины Валерий ДЖИГУН.

«Завтра состоится заседание Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций, в котором примет участие министр иностранных дел», - сказал В.ДЖИГУН.

Он также сообщил, что на это заседание приглашены представители основных зарубежных инвесторов, которые работают в Украине, США, Германии, Норвегии и Великобритании.

В.ДЖИГУН отметил, что во время заседания Консультативного совета будут обсуждаться вопросы стратегического партнерства Украины с представителями деловых кругов относительно минимизации последствий экономического кризиса.

В Украине создан Всеукраинский профсоюз работников банковских учреждений.

Его легализация предусмотрена приказом Министерства юстиции Украины (№1853/5 от 13 октября 2009 г.), текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

Как говорится в документе, решение о создании профсоюза было принято на учредительном собрании 2 июня 2009 года.

На собрании также был утвержден и устав Всеукраинского профсоюза работников банковских учреждений.

Национальный банк Украины 21 октября проведет специальный аукцион по продаже долларов США, 23 октября – по продаже евро.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. для аукциона 21 октября и 3 тыс. евро для аукциона 23 октября. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционах 21 и 23 октября, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», - отмечает НБУ.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0760/8,1125, к 12:00 цены выросли – 8,1270/8,1540. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,1925/8,2240 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2752/0,2770, к 12:00 цены поднялись - 0,2773/0,2787. К закрытию цены установились на уровне 0,2787/0,2799.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3200 (-0,0355).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4830/1,4950.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,0475/12,1035, к 12:00 цены ушли вверх - 12,1210/12,1570. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений – 12,2215/12,2680.

(УНИАН)