АНОНС на 20 октября

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Президент Украины Виктор Ющенко проведет заседание Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций.

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Пресс-конференция на тему: “Проблемы развития предпринимательства в Украине и пути их решения”. Участники: Александра Кужель, председатель Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства; Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития; Александр Кирш, член Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий и др.

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Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

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Заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам семьи, молодежи и спорта.

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Состоится пресс-конференция на тему: «Продукты питания, которые мы потребляем: заслуживает ли качество доверия?». Участники: научный руководитель Международного института безопасности и качества пищевых продуктов Геннадий Миронюк; профессор кафедры гигиены питания Национального медицинского университета им.Богомольца Игнат Матасар.

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Состоится совместная пресс-конференция Агентства моделирования ситуаций и Центра социальных технологий «Социополис», посвященная презентации социологического исследования на тему «Состояние городского жилищно-коммунального хозяйства в Украине и перспективы его реформирования глазами граждан».

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Пресс-конференция при участии Сергея Наумова председателя Правления УкрСиббанк BNP Paribas Group и Франсуа Бенароя, зам. председателя Правления УкрСиббанк BNP Paribas Group. Тема: “Потери и находки первого кризисного года”.

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На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция члена правления розничного банковского бизнеса АКБ "Форум" Кшиштофа Кужьбика на тему: "Финансовое поведение населения в условиях курсовой нестабильности: варианты инвестирования свободных средств".

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко примет участие в церемонии открытия движения автотранспорта на реконструированном участке Большой кольцевой дороги вокруг г. Киева.

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Интернет-конференция на тему: "Использование кредитных рейтингов - путь к возвращению средств населения в финансовый сектор и строительство".

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Пресс-конференция на тему: “Пенсионная реформа: требование времени или МВФ?”. Приглашены: Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАНУ; Николай Кульчицкий, председатель подкомитета по вопросам законодательства в сфере пенсионного обеспечения и пенсионной реформы Комитета ВРУ по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов; и др.

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Расширенное заседание парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, на котором будут обсуждаться законопроекты по урегулированию земельных отношений (реестр. №№ 3038 и 4680), а также вопрос «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год» (реестр. № 5140).

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В Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта состоится заседание Общественной коллегии по вопросам организации социальной работы с семьями, детьми и молодежью Государственной социальной службы для семьи, детей и молодежи.

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Конференция «Как Украина может выйти из кризиса более сильной», на которой будет представлено новое исследование McKinsey «Возобновление экономического роста Украины». Организаторы - Фонд «Эффективное Управление» и компания McKinsey & Company.

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