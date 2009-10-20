Украина. В сентябре промпроизводство впервые в с.г. выросло против предыдущего месяца

Украина. В сентябре 2009 года объемы промышленного производства выросли на 1,9% по сравнению с августом текущего года. Объем промышленного производства в сентябре 2009 года по отношению к сентябрю 2009 года уменьшился на 18,4%.

Комментарий: сентябрь оказался первым месяцем в этом году, когда объем промышленного производства увеличивался. И рост не большой, и соотношение августа и сентября в целом не очень корректное, но сам факт рост уже положительная новость для украинской экономики.