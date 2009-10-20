Украина: в сентябре к августу машиностроение выросло на 16,1%

10:38, 20 октября 2009
Разное
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Украина. В сентябре 2009 года по отношению к прошлому к августу текущего года  объем  машиностроения  увеличился на 16,1%.  Наибольший рост был зафиксирован в подвидах машиностроительной промышленности: производстве машин и оборудования (21,7%), производстве электрического, электронного и оптического оборудования (17,1%) и в производстве транспортных средств и оборудования (9,6%).

 

Комментарий: к сожалению рост объемов промышленного производства во многом искусственный, так как он образуется в основном за счет роста цен, а не объемов продукции. Но, сама тенденция роста уже говорит  о том, что бизнес начинает восстанавливаться.

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