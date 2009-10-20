Украина: горнорудные предприятия в январе-сентябре увеличили экспорт на 9%

Украина. Горнорудные предприятия Украины в январе-сентябре 2009 года увеличили экспорт железорудного сырья, по предварительным данным, на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 19,146 млн тонн.

Комментарий: это действительно достойное уважения достижение. Рост экспорта в условиях мировой стагнации это успех любой экономики, который ценится дорого, как никогда.