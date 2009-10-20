Китай: в январе-сентябре ВВП вырос на 7%

Китай. За девять месяцев текущего года ВВП вырос более чем на 7%. В первом полугодии 2009 года ВВП Китая вырос на 7,1 процента.

Комментарий: еще долго ученные будут обсуждать и дискутировать о росте экономики Китая в условиях мирового кризиса. Но на сегодня ясно одно, что кризис легче всего переживают страны со слаборазвитой экономикой, в отличие от стран с устоявшейся и развитой экономикой.