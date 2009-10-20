США. Чистая прибыль Apple Inc. в 2008-2009 финансовом году выросла на 15%
10:45, 20 октября 2009Разное
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США. Чистая прибыль крупнейшего американского производителя компьютерной техники Apple Inc. в 2008-2009 финансовом году выросла на 15%, составив $5,704 млрд по сравнению с $4,834 млрд годом ранее. Объем продаж Apple увеличился на 12% и составил $36,5 млрд против $32,4 млрд в 2007-2008 финансовом году.
Комментарий: этот рост во многом является очень странным. Другие американские высокотехнологические компании на текущий момент фиксируют убытки, причем убытки очень большие. А компания Apple фиксирует достаточно высокую прибыль. Уникальность этой компании помогает ей значительно лучше справиться с кризисом, чем ее конкуренты.
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