Германия:прибыль EBIT группы Daimler в III квартале составила 470 млн евро

Германия. Выручка группы Daimler в III квартале составила 19,3 млрд евро, а прибыль EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) - 470 млн евро. Напомним, что в I полугодии 2009 года Daimler, показал убыток до уплаты процентов и налогов в размере 2,43 млрд евро.

Комментарий: кризис очень жестко поступил с автостроителями. Фактически все производители автотранспорта понесли громадные убытки. Но, явно кризис уже начал уходить из этого сегмента экономики и данные о первой, пусть и небольшой прибыли, немецкого автомобилестроителя смотрятся очень положительно.