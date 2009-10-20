Украина: экспорт электроэнергии в январе-сентябре 2009 г. сократился на 53,4%

Украина. Экспорт украинской электроэнергии в январе-сентябре 2009 года сократился на 53,4% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

Комментарий: падение спроса на электроэнергию - это во многом отражение застоя в экономике стран Восточной Европы. Наш рынок экспорта электроэнергии очень узок и поэтому сложно добиться роста экспорта за счет диверсификации продаж.