Украина: экспорт электроэнергии в январе-сентябре 2009 г. сократился на 53,4%

10:54, 20 октября 2009
Разное
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Украина. Экспорт украинской электроэнергии  в январе-сентябре 2009 года сократился  на 53,4% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

Комментарий: падение спроса на электроэнергию - это во многом отражение застоя в экономике стран Восточной Европы. Наш рынок экспорта электроэнергии очень узок и поэтому сложно добиться роста экспорта за счет диверсификации продаж.

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