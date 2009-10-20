Украина: экспорт электроэнергии в январе-сентябре 2009 г. сократился на 53,4%
10:54, 20 октября 2009Разное
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Украина. Экспорт украинской электроэнергии в январе-сентябре 2009 года сократился на 53,4% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.
Комментарий: падение спроса на электроэнергию - это во многом отражение застоя в экономике стран Восточной Европы. Наш рынок экспорта электроэнергии очень узок и поэтому сложно добиться роста экспорта за счет диверсификации продаж.
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