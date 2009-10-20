Россия: "Норникель" в 1 полугодии сократил чистую прибыль на 84%

Россия. Чистая прибыль ОАО ГМК "Норильский никель" по итогам первого полугодия 2009 года снизилась на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $439 млн. против $2,7 млрд. годом ранее.

Комментарий: хотя и «Норильский никель» крупнейший в мире металлургический комбинат по производству цветных металлов, но и он теряет своих покупателей. Спрос на его продукцию очень низкий, так как общая потребность в цветных металлах существенно снизилась в мире.