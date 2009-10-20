Южная Корея: провайдер LG Powercom Corp в ІІІ кв. сократил чистую прибыль на 54%
10:58, 20 октября 2009Разное
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Южная Корея. Третий по величине южнокорейский провайдер широкополосного доступа в Интернет LG Powercom Corp. сообщил во вторник, что чистая прибыль компании в третьем квартале 2009 года уменьшилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Комментарий: корейцы экономят и это во многом правильно. Кризис заставляет многих по-новому взглянуть на дорогие и привлекательные достижения цивилизации.
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