США: индекс активности на американском рынке жилья в октябре упал на 1 пункт
11:01, 20 октября 2009Разное
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США. Индекс активности на американском рынке жилья (NAHB) в октябре упал до 18 пунктов по сравнению с 19 пунктами в сентябре. Индекс отражает и оценку состояния рынка жилья ведущих специалистов этой отрасли
Комментарий: ипотечный кризис очень жестко обошелся с американской экономикой. Во много по рынок жилья пугает американский бизнес и навеваем ему пессимистические настроения.
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