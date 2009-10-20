США: индекс активности на американском рынке жилья в октябре упал на 1 пункт

США. Индекс активности на американском рынке жилья (NAHB) в октябре упал до 18 пунктов по сравнению с 19 пунктами в сентябре. Индекс отражает и оценку состояния рынка жилья ведущих специалистов этой отрасли

Комментарий: ипотечный кризис очень жестко обошелся с американской экономикой. Во много по рынок жилья пугает американский бизнес и навеваем ему пессимистические настроения.

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