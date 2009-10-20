США: индекс активности на американском рынке жилья в октябре упал на 1 пункт

11:01, 20 октября 2009
Разное
1

США.   Индекс активности на американском рынке жилья (NAHB) в октябре упал до 18 пунктов по сравнению с 19 пунктами в сентябре.  Индекс отражает и оценку состояния рынка жилья ведущих специалистов этой отрасли

Комментарий: ипотечный кризис очень жестко обошелся с американской экономикой. Во много по рынок жилья пугает американский бизнес  и навеваем ему пессимистические настроения.

 .

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter