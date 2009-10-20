Дайджест СМИ за 20 октября

Украинские СМИ

Дело публикует материал :Украинские банки оттолкнулись от дна». Из 15 крупнейших банков семь по итогам III квартала показали прибыль. Суммарно они заработали 652,9 млн. грн.

http://delo.ua/dengi/banki/ukrainskie-banki-ottolknulis-ot-dna-132413/

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Дело в статье «Gloria Jean`s идет в регионы» пишет, что компания Gloria Jean`s Coffees начала продавать франшизу на открытие кофеен под своим брендом. Первая такая кофейня откроется 1 ноября в Одессе.

http://delo.ua/biznes/kompanii/gloria-jean-idet-v-regiony-132411/

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“Коммерсантъ-Украина” публикует материал “Kaufland ищет, где бы построиться”. Кризис создал благоприятные условия для выхода мировых сетей на украинский рынок. Один из крупнейших мировых операторов продуктовой розницы Schwarz всерьез заинтересовался украинским рынком.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1259252

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“Коммерсантъ-Украина” в статье “Свой бензин пришелся по вкусу” рассказывает, что украинские нефтепереработчики захватывают рынок и теснят импортеров. По данным Минтопэнерго, за девять месяцев при падении потребления топлива на 20% производители лишь незначительно уменьшили производство бензина, а дизельного топлива даже увеличили. Именно благодаря этому в Украине топливо подорожало намного меньше, чем в мире, отмечают эксперты.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1259259

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“Экономические известия” в материале “Сахар купят у соседей” рассказывает, что чиновники начали готовиться к дефициту сахара на внутреннем рынке.

http://eizvestia.com/markets/full/4183867

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“Экономические известия” публикует статью “ИСИ побороли кризис”. С начала текущего года 21 фонд вышел на положительную динамику стоимости сертификатов.

http://eizvestia.com/fin/full/4183863

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“Газета по-киевски” пишет “Долги «подогрели» доллар”. К началу ноября «зеленый» может подрасти до 8,3-8,4 грн/долл.

http://mycityua.com/articles/country/2009/10/20/103020.html

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Сайт УНИАН-Экономика помещает статью “Озимые-2009: зиму продержаться и весну простоять”. Озимые зерновые взошли только на половине засеянных площадей. Негативная информация уже "давит" на рынок, но оправданно ли? Ситуация сложная, но есть надежда на "смягчившиеся" погодные условия.

http://economics.unian.net/rus/detail/23695

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Российские СМИ “Известия” публикуют материал “Туркменскому газу только один путь - в Россию”. Новый сюжетный поворот в истории с туркменским газом только затянет развязку - подписание соглашения о новых поставках. И, как выяснили "Известия", нам это даже выгодно.

http://www.izvestia.ru/economic/article3134428/

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“Ведомости” помещают статью “За год кризиса 83% российских компаний сократили расходы на персонал”. Менее 1% российских компаний увеличили свои расходы на персонал за год кризиса, 11% — не изменили затраты на сотрудников, в то время как 83% — сократили расходы на работников, утверждают исследователи портала «Работа@mail.ru.

http://www.vedomosti.ru/career/news/2009/10/20/864143

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