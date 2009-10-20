ЕВА приглашает кандидатов в Президенты на деловой разговор

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА – European Business Association) приглашает кандидатов в Президенты Украины представить программу и план мероприятий для улучшения инвестиционного климата по самым важным для бизнеса направлениям.

Такое приглашение ЕВА к кандидатам в Президенты опубликовано в газете «Голос Украины» №197 от 20 октября т.г. (приглашение занимает в газете целую полосу).

Согласно сообщению, самыми важными для бизнеса направлениями в ассоциации считают: валютное регулирование, возмещение НДС, таможенные процедуры, технические барьеры в торговле, борьба с коррупцией, реформа судебной системы и земельная реформа.

Также сообщается, что платформой для презентаций, подготовленных кандидатами, станет общее собрание членов ЕВА.

В приглашении указаны номера телефонов, а также адрес электронной почты для решения вопросов, связанных с организацией встречи кандидатов с членами ЕВА.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация была основана в 1999 году как проект ТАСІС представительства Европейской комиссии в Украине. С этого времени ассоциация поддерживает тесные рабочие отношения с Представительством Европейской комиссии в Киеве.

Европейская Бизнес Ассоциация была основана как форум для обсуждения и решения проблем, с которыми встречаются бизнесмены в Украине.

Сегодня Европейская Бизнес Ассоциация является ведущей организацией международного бизнеса в Украине и объединяет более 750 европейских, украинских и международных компаний, в которых работает около 1 млн. человек.