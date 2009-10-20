Тигипко: бизнес переориентируется на внутренний рынок

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что бизнес делает выводы из уроков кризиса, и переориентируется на внутренний рынок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал, комментируя сообщение Госкомстата об экономических итогах сентября, согласно которым, рост промышленного производства в сентябре, по сравнению с августом, составлял 1,9%. Но особенно ощутимые сдвиги зафиксированы в отраслях, продукция которых реализуется внутри страны. Наивысший рост, по сравнению с августом, наблюдался в машиностроении (16,1%), в легкой промышленности (5,5%), в пищевой промышленности (2,1%).

«Бизнес сам делает выводы из уроков кризиса, и переориентируется на внутренний рынок», - сказал он.

По мнению С.ТИГИПКО, кризис ударил по Украине сильнее, чем по другим странам, именно из-за экспортной ориентации нашей экономики. «Как только спрос на мировых рынках упал, половина промышленности зависла в воздухе. В этих условиях главной обязанностью власти было стимулирование внутреннего спроса на товары отечественного производства: металл, стройматериалы, удобрения. Однако программа рефинансирования банков и поддержки реального сектора провалилась – все деньги пошли на валютный рынок», - сказал он.

«Если бы кредиты МВФ были пропущены через промышленность, кризис уже давно был бы преодолен. Теперь же выздоровление экономики затянется, минимум, на год», – считает С.ТИГИПКО.