Нынешнее правительство не способно к честной приватизации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что нынешнее правительство не способно провести честную приватизацию крупных объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций в Украине.

«К сожалению, имеющиеся сегодня проблемы – политическая и то, что произошло вокруг приватизации Одесского припортового завода, можно прокомментировать одним словом: мы сегодня имеем правительство, которое морально не может решить приватизацию такого рода объектов по закону и объективно», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, слишком большой политический и частный интересы используются в такого рода проектах, поэтому за последних полтора года правительство не смогло провести ни одной серьезной приватизации