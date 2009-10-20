ВР приняла закон о повышении в 2010 г. прожиточного минимума и мзп

Верховная Рада Украины приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году». Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 254 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе за данный законопроект фракция БЮТ и частично фракция «Наша Украина – Народная самооборона».

При этом депутаты не поддержали ни одной поправки к данному законопроекту и приняли его в целом в редакции первого чтения.

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 ноября 2009 года в размере 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.