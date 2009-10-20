Главное на 20 октября (день)

Хроника дня

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Общество

Минимальная зарплата повысится с 1 ноября до 744 грн.

Верховная Рада Украины приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

«За» проголосовали 254 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе за данный законопроект фракция БЮТ и частично фракция «Наша Украина – Народная самооборона».

При этом депутаты не поддержали ни одной поправки к данному законопроекту и приняли его в целом в редакции первого чтения.

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного челвоека в расчете на месяц с 1 ноября 2009 года в размере 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

Экономика

НБУ: падение выпуска базовых отраслей замедлилось

По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины, в сентябре существенно замедлилось падение выпуска базовых отраслей экономики Украины - до «минус» 10,1% в годовом измерении, по сравнению с «минус» 20,5% в августе. За 9 месяцев т.г. падение составило 24,1%, по сравнению с январем-сентябрем 2008 г.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

По данным Нацбанка, основной причиной значительного улучшения динамики индекса выпуска базовых отраслей (ИВБО) выступал существенный рост сельскохозяйственного производства в сентябре, благодаря ускоренным темпам сбора зерновых культур.

Как следствие, несколько улучшилась ситуация в отраслях, которые обеспечивают функционирование сельского хозяйства, - производстве нефтепродуктов, химической промышленности и машиностроении.

Однако, по расчетам Департамента, в ІІІ квартале рост ВВП к предыдущему кварталу без сезонного фактора замедлился до 3,7% с 4,5% во ІІ квартале.

«Замедление роста ВВП к предыдущему кварталу без фактора сезонности подтверждает улучшение кумулятивных показателей, в основном, за счет статистического эффекта базы сравнения» - говорится в сообщении НБУ.

Финансы

НБУ продлил мораторий в «Родовид Банка»

Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк». Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно сообщению, правление Нацбанка своим постановлением (№616 от 15 октября т.г.) продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «Родовид Банке» на два месяца - с 16 октября по 15 декабря 2009 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 штук) акций банка.

Нацбанк с 16 марта т.г. ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов был введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.

НБУ продлил мораторий в банке «Днистер»

Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ОАО «Сельский коммерческий банк «Днистер». Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно сообщению, правление Нацбанка своим постановлением (№617 от 15 октября т.г.) продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «Родовид Банке» на шесть месяцев - с 17 октября 2009 года по 16 апреля 2010 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.

16 апреля 2009 года Нацбанк ввел в СКБ «Днистер» временную администрацию. Временным администратором в банке «Днистер» сроком на один год была назначена Мария МАЗУРКЕВИЧ. В банке на шесть месяцев был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

В начале сентября НБУ заменил временного администратора в банке «Днистер». Новым временным администратором назначен независимый эксперт (по договору с НБУ) Игорь ЯРЕМЧИШИН.